Памятник Сталину снова хотят установить в Екатеринбурге

В Екатеринбурге предложили новое место для установки бюста советскому вождю Иосифу Сталину — на улице Мира. До этого предлагали и другие варианты, но вопрос установки памятника сняли с повестки в ноябре прошлого года, сообщает URA.RU .

Президент грузинского общества «Сакартвелло» Нукри Чавлеишвили рассказал, что было решено искать такое место, где люди «не будут возмущаться». Они вспомнили историю СССР и решили, что улица Мира, которая раньше носила имя Сталина, подходит для установки памятника.

Предлагается установить бюст напротив спорткомплекса УрФУ или ближе к пересечению улиц Мира и Блюхера. Аллею Мира также предлагается переименовать в честь Сталина. Чавлеишвили подчеркнул, что инициативу поддерживают и жители столицы.

«Мы устанавливаем бюст не какому-то простому грузину, как говорят некоторые. Мы устанавливаем символу Победы, Генералиссимусу Иосифу Сталину, который сделал для мира и России очень многое», — высказался он.

При этом в мэрии Екатеринбурга отказались от комментариев по поводу появления памятника. Там отметили, что официальных писем по этому поводу не поступало.

