Памятник природы в Солнечногорске получил дополнительную защиту

«Дополнительная охрана необходима памятнику природы, поскольку он испытывает серьезное негативное воздействие. Это связано как с неконтролируемой рекреацией, так и с прохождением вблизи ООПТ автодороги М-11 «Нева». Мы обязаны сохранить уникальные экосистемы: верховые болота, смешанные леса, а также редкие виды флоры и фауны», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

При обследовании, в ходе проектирования охранной зоны в ее границах было установлено обитание трех видов растений, занесенных в Красную книгу Московской области, а также охраняемой фауны — черного коршуна и бабочки переливницы большой. Поскольку обитатели самой ООПТ связаны с экосистемами охранной зоны, здесь возможно также появление краснокнижного серого журавля.

В пределах охранной зоны запрещено любое строительство, прокладка дорог и обустройство туристических стоянок вне отведенных для этого мест.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.