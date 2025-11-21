Памятник природы «Долина рек Хрипани и Куниловки» в Раменском округе отмечает 35 лет

Памятник природы областного значения «Долина рек Хрипани и Куниловки» в поселке Кратово Раменского округа отмечает 35-летие со дня создания. Особо охраняемая природная территория занимает 183 гектара и была образована в декабре 1990 года, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Памятник природы включает долину реки Хрипани, ручьи, пруды, пойменные леса, луга, болота, а также старовозрастные сосновые и елово-сосновые леса. Территория отличается высоким разнообразием флоры и фауны.

При проектировании особо охраняемой природной территории биологи выявили большое видовое разнообразие, особенно среди двукрылых, сетчатокрылых и перепончатокрылых насекомых, а также бабочек. Здесь встречаются три вида бабочек червонцев — непарный, фиолетовый и бурый, а также зефир березовый, пчелы спиральноусая и андрена двупятнистая, печальница угольная, сизира темная, редкие осы — парнопес крупный и бембекс носатый. Кроме того, на территории памятника природы обнаружены краснокнижные виды, такие как прыткая ящерица и обыкновенный осоед.

Для сохранения уникальной экосистемы на территории памятника природы действуют запреты на строительство, распашку земель, прокладку дорог, прогон и выпас скота. Министерство экологии и природопользования Московской области осуществляет надзор за состоянием особо охраняемой природной территории.

