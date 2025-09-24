Памятник погибшим воинам отремонтировали в Волоколамске

В 1950-е годы на это кладбище перенесли останки воинов, погибших при освобождении Волоколамска и умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Сюда же с воинскими почестями перезахоранивают бойцов, чьи останки находят современные поисковые отряды на территории округа. Здесь покоятся останки около двух тысяч бойцов и командиров Красной Армии.

Во время ремонтных работ на мемориале заменили поврежденные плиты, восстановили покрытие вокруг памятника и укрепили его верхнюю часть.

«Этот мемориал остается символом благодарности тем, кто отдал жизнь за мирное небо над нашими головами. Сохранение памяти о подвиге защитников Отечества — наш общий долг перед будущими поколениями. Вечная слава героям!», — сказала Наталья Козлова.

