Памятник погибшим при исполнении воинского долга установили в Лобне

На луговском кладбище в городском округе Лобня в память о погибших при исполнении воинского долга установили памятник, сообщили в пресс-службе округа.

На открытии мемориала присутствовали матери и жены участников специальной военной операции, жители города.

«С семьями бойцов СВО мы поддерживаем крепкую связь, оказываем необходимую помощь. К большому сожалению, не все ребята возвращаются домой. Это горе для их родных и близких, для нас", - сказала глава муниципалитета Анна Кротова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.