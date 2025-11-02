Памятник Герою России Владимиру Жоге открыт в освобожденной Волновахе

Монумент установлен на месте гибели военнослужащего 5 марта 2022 года, где гвардии полковник Владимир Жога героически погиб, прикрывая эвакуацию мирных жителей, включая женщин и детей.

В своем обращении Пушилин отметил, что Волноваха стала одним из первых крупных городов, освобожденных в ходе специальной военной операции, а подвиг Жоги навсегда останется символом мужества и самопожертвования.

Глава республики подчеркнул, что памятник станет наглядным уроком мужества для современников и будущих поколений. Отдельная благодарность была выражена руководству и жителям Ямало-Ненецкого автономного округа за поддержку в создании мемориала. В ближайших планах — благоустройство прилегающей территории с созданием сквера для посещения семьями и коллективами.