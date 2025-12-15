Памятник генералу Дорохову открыли после реставрации в Верее Наро-Фоминского округа

Памятник герою Отечественной войны 1812 года генералу Ивану Дорохову вновь открыт после реставрации на Городище в Верее Наро-Фоминского округа. Торжественная церемония собрала около тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Памятник генерал-лейтенанту Ивану Дорохову, установленный в 1913 году на средства жителей Вереи, вернулся на историческое место после реставрации. Монументу вернули первоначальный облик, воссоздав двуглавого орла и артиллерийские ядра — отличительные детали первого памятника.

Открытие сопровождалось реконструкцией с участием гусар императорской армии, представлявших Изюмский и Ахтырский полки. Для жителей Вереи генерал Дорохов остается символом доблести: в 1812 году его отряд освободил город от французских войск.

На церемонии присутствовали потомки генерала, в том числе Валерий Дорохов, которому исполнилось сто лет. Он выразил благодарность историкам, реставраторам и главе округа Роману Шамнэ за сохранение памяти. После церемонии Валерий Дорохов почтил память прадеда у его могилы в Рождественском соборе.

Праздничные мероприятия продолжились в Верейском историко-краеведческом музее, где открылась выставка «Память, восстановленная во времени». Гости увидели фотокопии дореволюционных изданий, фотохронику памятника и артефакты, найденные при археологических раскопках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.