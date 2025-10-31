Памятник гагаринской коляске установили в Дубне

Легендарной детской коляске в Дубне установили памятник. Такую выпускали на будущем Дубненском машиностроительном заводе с 1953 по 1963 год. Это точная копия самой первой коляски, правда, в увеличенном масштабе. Сегодня ее называют гагаринской, потому что именно такую для своих детей выбрал известный на весь мир космонавт, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Как отмечает заведующий отделением «История создания крылатых ракет в Дубне» Музея Дубны Леонид Четвериков, в советское время более 4% колясок производилось под эгидой Министерства авиационной промышленности. Завод в Дубне был лидером, головным предприятием и победителем всесоюзных выставок. Почти каждый житель Левобережья в Дубне в советские годы участвовал в производстве колясок, в том числе школьники, которые проходили практику на заводах.

Сегодня эту коляску можно встретить только в музее, а с этого дня сделать с ней фото и на площади в Дубне. Местом для размещения памятника выбрали территорию перед ДК «Октябрь». На память о славной странице Дубненского машиностроительного завода и ее создателях.

Коляску из бронзы отлил скульптор Владислав Чувашев, он коренной дубненец. Это не первый памятник, который он делает в наукограде. Говорит, задача была сделать его именно контактным, с которым будет удобно фотографироваться.

«Сделать памятник коляске — инициатива дубненцев, в том числе сотрудников музея. Мы ее поддержали в городской администрации. Установка прошла в рамках благоустройства улицы Центральной и площади Космонавтов», — подчеркнул глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Установка коляски — финальная точка в благоустройстве улицы Центральной.

