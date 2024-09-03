Память жертв трагедии в Беслане почтили в Ленинском округе

На Аллее Славы в Видном состоялся митинг в память о погибших в результате захвата заложников в школе города Беслана в 2004 году, а также всех жертвах террористических актов. Цветы возложили к мемориалам воинам-интернационалистам и «Нашим матерям». Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа.

«20 лет назад немыслимая по жестокости трагедия в Беслане унесла жизни 334 человек, среди которых 186 детей. Она оставила неизгладимый след в наших сердцах и служит напоминанием о том, что терроризм — это не только угроза безопасности, но и вызов нашим ценностям: миру, уважению и человеческому достоинству. Мы должны говорить об этом открыто, осознавая, что единственным эффективным оружием против этой угрозы является наше единство и сплоченность», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В мероприятии приняли участие сотрудники прокуратуры, полиции, МЧС, духовенства, администрации муниципалитета, активисты общественных организаций, военно-патриотических молодежных объединений и другие неравнодушные жители округа, многие из которых пришли вместе с детьми.

Участники митинга также говорили о жертвах террористических атак на Курск и Белгород в наши дни, о трагедии в Крокус Сити Холле, унесшей 145 жизней. Все выступавшие подчеркнули необходимость помнить об этих страшных событиях, быть бдительными и сплоченными, поддерживать пострадавших и семьи погибших, объединять усилия, чтобы противостоять вызовам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.