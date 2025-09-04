Память жертв теракта в Беслана почтили в Балашихе

Память погибших в результате террористического акта в школе Беслана в 2004 году почтили в Балашихе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители округа присоединились к всероссийской акции в День солидарности в борьбе с терроризмом сразу на двух городских локациях.

В мероприятии приняли участие Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Балашихи Иван Клещерев, председатель Совета депутатов округа Геннадий Попов, депутаты Совета депутатов Ульяна Кондрякова, Сергей Щукин и Александр Евсюткин, волонтеры, представители духовенства и жители города. Они почтили память погибших минутой молчания.

«Трагедию Беслана мы должны помнить всегда, чтобы защитить будущее наших детей и сохранить мир в стране», – сказал Геннадий Попов.

У храма Александра Невского собравшиеся выложили из бутылок с водой слово «Беслан», а в микрорайоне Железнодорожный – композицию «Помним 03.09.2004».

«Сердце замирает, когда вспоминаешь тот день. В Беслане погибли более 300 человек, большинство – женщины и дети, и мы должны их помнить. Наше единство и взаимная поддержка – главный залог безопасности», – отметил Иван Клещерев.

Трагедия в Беслане стала одной из самых тяжелых страниц в истории страны. Террористы удерживали в заложниках более тысячи человек – детей, родителей и учителей. Более двух суток заложники оставались без воды, поэтому бутылка с водой стала символом их страданий и памяти о жертвах.

