Память жертв политических репрессий почтили в Чехове

Ежегодно 30 октября в городском округе Чехов вспоминают жертв политрепрессий. В этот день проходят массовые мемориальные мероприятия и траурные акции, собщает пресс-служба администрации горокруга.

В день скорби председатель Совета депутатов горокруга Галина Козина совместно с сотрудниками администрации, представителями совета ветеранов городского округа Чехов, координаторами ассоциации жертв политических репрессий по Московской области и неравнодушными жителями возложила цветы к памятнику.

Также Протоирей-настоятель Храма Ионна Предтечи Георгий Захаров совершил панихиду об упокоении павших. Железная машина суда, перемалывающая судьбы и жизни в те годы, погубила почти 800 тысяч человек, еще свыше трех миллионов были осуждены.

«Мы сегодня помянем тех людей, которые в своей жизни испытали такое горе — и моральное, и физическое, которое не сравнимо, наверное, ни с чем. И, слава Богу, что нам многим этого не понять и не испытать. Но помнить мы об этом должны», — отметила Галина Козина.

На территории городского округа Чехов проживают 87 человек, пострадавших в результате карательных мер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.