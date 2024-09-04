Память офицера спецподразделения «Вымпел» почтили в Раменском округе

Могилу майора, офицера спецподразделения «Вымпел» Михаила Кузнецова в День солидарности борьбы с терроризмом посетили участники Раменского отделения общественной организации ветеранов боевых действий «Боевое братство», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Михаил Борисович Кузнецов погиб 3 сентября 2004 года спасая заложников школы № 1 г.Беслан. В безопасное место он эвакуировал 20 человек. В тот трагический день майор Кузнецов получил множественные ранения несовместимые с жизнью. Михаил Кузнецов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени посмертно.

Традиционно на его могиле 3 сентября собираются не только родственники, но и ветераны боевых действий. Также почтить память героя ежегодно приезжают представители из Северной Осетии.

В День солидарности борьбы с терроризмом ученики и педагоги Юровской школы, где учился Михаил Кузнецов, проводят памятную линейку, выражая тем самым солидарность в борьбе с терроризмом.

В мероприятии принимают участие ветераны Совета ветеранов, ветераны боевых действий, представители из Северной Осетии, администрации Раменского округа и депутатского корпуса, а также родные Михаила Борисовича Кузнецова.

Минута молчания, трогательные выступления, цветы у памятника герою и белые голуби, взмывающие в небо — символизирует память и единение в борьбе с терроризмом, в очередной раз доказывая, что никто не забыт и ничто не забыто.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

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