Памфилова: ресурсы ЦИК РФ подвергаются беспрецедентной DDoS-атаке

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявил, что в Единый день голосования ресурсы комиссии подвергаются сильнейшей хакерской атаке, сообщает «Интерфакс» .

«Идет беспрецедентная атака на ресурсы ЦИК, лег интернет. До сих пор его нет в здании», — сказала Панфилова.

Она подчеркнула, что специалисты зафиксировали около 290 тыс. DDoS-атак на портал ЦИК и более 200 тыс. — на портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ). При этом системы государственной автоматизированной системы «Выборы» и ДЭГ работают в штатном режиме.

Памфилова добавила, что порталы абсолютно автономны от глобальной системы, поэтому хакерские атаки не мешают их штатной работе.

Единый день голосования проводится в 81 регионе РФ с 12 по 14 сентября. Прямые выборы губернатора состоятся в 20 субъектах, депутатов заксобраний изберут в 11 регионах. В этом году Дистанционное электронное голосование организовали в 24 регионах страны.