Палка о двух концах: психолог высказалась о контроле соцсетей школьников

Введение мониторинга соцсетей школьников — это палка о двух концах для психологов. С одной стороны, они получают мощную «систему раннего оповещения». Но здесь кроются и колоссальные риски, о которых нельзя молчать. Об этом РИАМО сообщила детский психолог Елена Орлова.

Ранее стало известно, что в Свердловской области начала действовать специальная система мониторинга активности подростков в соцсетях.

«Подростки часто молчат о буллинге в кабинете, но выплескивают боль на своих страницах. Если алгоритм вовремя заметит суицидальные маркеры или травлю в комментариях, это может буквально спасти жизнь, позволив психологу вмешаться до точки невозврата. В этом плане инструмент действительно снимает часть нагрузки по поиску тех, кому экстренно нужна помощь», — отметила Орлова.

Главный минус, по словам детского психолога, это угроза потери базового доверия.

«Если дети поймут, что взрослые за ними шпионят, они просто создадут закрытые фейковые аккаунты, уйдут в анонимные мессенджеры и мы потеряем с ними контакт окончательно», — сказала эксперт.

Кроме того, психолог добавила, что взрослым тяжело понимать подростковый сарказм или цитаты из песен, поэтому этот алгоритм неизбежно завалит психологов ложными тревогами.

«Мониторинг сработает только в том случае, если мы будем использовать эти данные не для карательных мер или вызовов к директору, а для максимально бережной, ювелирной и невидимой поддержки ребенка. Инструмент хороший, но в неумелых руках он может навредить», — заключила Орлова.

