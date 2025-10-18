Падающий объект с зеленоватым оттенком: над Бийском пролетел метеорит

В небе районе Бийска в Алтайском крае появился неопознанный объект, который оказался метеоритом. Местные жители стали свидетелями природного явления, которое попало на видео, сообщает «Осторожно, новости» .

Вечером 18 октября над городом промчался объект неизвестного происхождения. По мнению очевидцев, вероятнее всего, это был метеор, прекративший свое существование в атмосфере.

Доктор физико-математических наук, профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачев подтвердил факт наблюдения метеоритного явления над Бийском.

По его словам, оценить размер метеорита на данный момент сложно. Однако на опубликованных кадрах падающий объект с зеленоватым оттенком хорошо виден.

«Насколько крупный этот метеорит, пока сказать трудно. Нет пока массовых сообщений, нет звука, нет выбитых стекол. Но виден на кадрах хорошо», — сказал Богачев.

