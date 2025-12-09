Ozon запретит продавать конфеты с алкоголем несовершеннолетним

сегодня в 18:04

В Ozon решили запретить продавать конфеты с алкоголем несовершеннолетним. Еще компания организует дополнительную проверку, рассказали ТАСС в пресс-службе маркетплейса.

Согласно российскому законодательству, конфеты с алкоголем внутри не считаются алкогольной продукцией. Следовательно, реализовывать их внутри маркетплейса не запрещено. Однако для компании безопасность детей является приоритетной, отметили в пресс-службе компании.

Ozon проведет дополнительную проверку. Также фирма ограничит продажу конфет с алкоголем несовершеннолетним. Подобные товары недоступны для россиян, не достигших 18 лет.

Там добавили, что в маркетплейсе реализовывают исключительно те товары, которые разрешены российским законодательством. В фирме следят за нормативными требованиями, а также ограничениями.

Еще в компании быстро вносят нужные изменения в ассортимент.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что российские школьники массово приобретают конфеты-рюмки и «бутылочки» с крепким алкоголем на маркетплейсах. Подобные товары якобы продавали там в открытом доступе.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.