Ozon заблокировал товары с нацистской символикой

Российский маркетплейс Ozon ввел ограничения в отношении продавца, предлагавшего на онлайн-площадке товары с нацистской символикой, сообщает ТАСС .

Ранее Mash сообщал, что маркетплейс могут привлечь к уголовной ответственности по статьям «Реабилитация нацизма» и «Пропаганда нацистской символики», поскольку на платформе не удаляют объявления о продаже формы Третьего рейха.

«Продавец и его товары уже заблокированы», — заявили в пресс-службе компании.

Представитель маркетплейса добавил, что Каждый день компания тщательно проверяет ассортимент, используя алгоритмы и ручной контроль. Товары с нарушениями оперативно скрываются. На Ozon запрещено продавать товары, которые нарушают российское законодательство. Контроль за подобным контентом будет дополнительно усилен.

