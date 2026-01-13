Ozon ввел временные правила для поддержки продавцов в Новосибирске

Ozon временно сократил сроки возврата товаров в пунктах выдачи Новосибирска в период новогодних праздников, чтобы поддержать продавцов и снизить количество массовых возвратов, сообщает Om1 Новосибирск .

В пунктах выдачи заказов Ozon в Новосибирске на время новогодних праздников были введены временные правила возврата товаров. Срок возврата для большинства категорий сократился с 21 до 15 дней, а новогодний декор можно было вернуть только в течение семи дней.

В пресс-службе Ozon пояснили, что такие меры стали дополнительной поддержкой для продавцов. После праздников в Новосибирске, как и в других городах России, традиционно фиксируется рост возвратов подарков, что приводит к перегрузке пунктов выдачи. Эксперты называют это явление потребительским экстремизмом, когда покупатели возвращают товары, не оправдавшие их ожиданий.

В компании отметили, что главная задача Ozon — поддерживать развитие бизнеса российских производителей и предпринимателей. Решение о возврате товара принимается продавцом или маркетплейсом после оформления заявки клиентом в личном кабинете в зависимости от схемы продаж.

