Ozon скрыл «секс-подушку» на маркетплейсе после жалоб петербуржцев

Жители Петербурга обнаружили на Ozon «подушку для сна» с откровенными изображениями и без отметки 18+. После запроса редакции маркетплейс заявил, что скрыл объявление, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Пользователи заметили в рекламе и карточке товара изображения с сексуальным подтекстом, в том числе иллюстрации из «Камасутры». При этом на витрине стояла маркировка 0+, а сам товар назывался «Подушка 50х60» или «Поддерживающая подушка».

На странице размещались фото девушек в откровенных позах и описания вроде «Подушка для секса», «Многообразие позиций для полной поддержки», «Уникальная разработка для пар, планирующих беременность». В отзывах покупатели прямо указывали на интимное назначение товара.

«Мы проверили карточку и скрыли объявление из общей витрины. Сейчас товар доступен только пользователям старше 18 лет», — сообщили в пресс-службе Ozon.

В компании заявили, что карточки проходят многоступенчатую проверку с использованием алгоритмов и ручной модерации, а при нарушениях применяются санкции к продавцам.

Однако при повторной проверке журналист обнаружил аналогичные фото и отсутствие маркировки 18+ у ряда предложений. На сайте Ozon указано, что продажа товаров для взрослых допускается только с соответствующей отметкой в соответствии с законом РФ. За нарушение требований предусмотрены штрафы и блокировка карточек.

