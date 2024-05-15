Оздоровительные лагеря готовятся встретить мытищинских школьников

Во время летних каникул на базе 16 школ городского округа Мытищи в две смены будут работать 18 лагерей дневного пребывания. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также откроются 4 частных загородных оздоровительных лагеря с круглосуточным пребыванием: «Новая волна» на базе Ломоносовской школы «Зеленый мыс» и лагеря «Герои», «Let’s Play» и «Бест френдс» на базе дома отдыха «Подмосковье».

На заседании координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков г. о. Мытищи обсудили требования к санитарно-эпидемиологической, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности летних лагерей.

Приемку всех оздоровительных учреждений, расположенных на территории городского округа Мытищи, вне зависимости от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, планируется осуществить до 25 мая.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.