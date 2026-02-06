Овчинский: жилой комплекс возвели в Северном Измайлове по программе реновации

В Восточном административном округе в Северном Измайлове возведен жилой комплекс по реновации, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

ЖК возведен по стандартам реновации из материалов отечественного производства с применением энергоэффективных технологий.

«Район Северное Измайлово находится на втором месте по числу домов, вошедших в программу реновации на востоке столицы. Здесь появилась восьмисекционная новостройка площадью почти 70 тыс. кв. м на 15-й Парковой улице (дом 48а). В здании 609 квартир, из которых девять адаптированы для маломобильных граждан. Общая площадь жилья превышает 35 тыс. кв. м», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Входные группы и вестибюли здания организованы на одном уровне с улицей без лестниц и порогов, что позволяет обеспечить безбарьерную среду и максимальное удобство для всех жильцов, включая маломобильных граждан.

Поблизости расположены объекты городской инфраструктуры: в шаговой доступности находятся остановки общественного транспорта, магазины и крупный торгово-развлекательный центр, детские сады и школы, поликлиники для детей и взрослых. Для автомобилистов предусмотрен удобный выезд на Щелковское шоссе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Савеловском районе передали под заселение первый дом по программе реновации.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.