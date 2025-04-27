Овчинский: в павильоне «Макет Москвы» пройдет праздник весны и труда

На ВДНХ в павильоне «Макет Москвы» для жителей и гостей города подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу на начало мая. В нее вошли тематические экскурсии, интерактивные викторины, световые шоу и другие мероприятия. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

С 1 по 4 мая в 12:10, 14:10 и 16:10 сотрудники павильона проведут для всех желающих обзорные экскурсии по миниатюрной копии столицы. Участие бесплатное, предварительная регистрация не нужна.

«Такие мероприятия в павильоне „Макет Москвы“ — это возможность изучить столицу и ее достопримечательности, не выходя из здания. Гости смогут познакомиться с городом с необычного ракурса и рассмотреть архитектурные особенности исторических объектов. На экскурсии расскажут об идее создания макета, радиально-кольцевой структуре столицы и почему Москва — город на семи холмах», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Каждые полчаса в зале будут показывать тематические светотехнические представления.

В 12:40, 14:40 и 16:40 гостей ждёт интерактивная викторина на знание истории и особенностей Москвы. В этот же день пройдут музыкальные шоу с популярными композициями: «Лучший город земли», «Я шагаю по Москве» и «Московские окна». Погрузиться в атмосферу города помогут программы «Мегаполис Москва», «История Москвы» и «Архитектурные стили». Также запланированы поэтические представления — «Пушкин о Москве» и «Времена года». Желающие смогут принять участие в караоке-шоу и исполнить известные песни о столице.

Павильон «Макет Москвы» — это современное интерактивное пространство. Его особенность в том, что посетители могут управлять подсветкой: включать её для отдельных зданий, улиц, районов или всего макета, переключать режимы дня и ночи, а также активировать подсветку облаков и радуги.

Посетить павильон можно бесплатно ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника.

Подробнее о программе, расписании световых шоу и записи на экскурсии можно узнать на сайте www.maketmoskvy.ru, в мобильном приложении «Макет Москвы» или по телефонам: +7 925 237-37-28, +7 (925) 237-37-29.