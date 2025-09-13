Овчинский: в Парке Горького появилось детское пространство в виде огромного кота

В Парке Горького, неподалеку от Голицынского пруда, девелопер ПИК создал новое общественное пространство. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Игровая зона находится в самом центре Парка Горького. Ранее, с 2014 года, на этом месте располагалась площадка «Морские приключения». После одиннадцати лет использования было принято решение модернизировать территорию и создать для детей современную игровую локацию.

«Ключевой элемент детского пространства — гигантский кот 17 на 22 и высотой четыре метра. Он представляет собой многомерную конструкцию из металлического каркаса. Внутри залит бетон, а поверхность устлана резиновым покрытием с узором, имитирующим кошачью шерсть. Благодаря продуманной конструкции дети смогут лазать по хвосту, лазательной сетке, пандусу и использовать сотни зацепов. Кота окружают амфитеатр из дубовых пеньков, круглые батуты с подсветкой, тройные качели», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что внутри фигуры установлена переговорная труба, что позволит «озвучить» великан.

Кот традиционно символизирует домашний уют, заботу и является героем многих детских книг. Именно эти ассоциации легли в основу выбора главного персонажа для площадки девелопером.

Новое пространство дополнит уже существующие игровые зоны в Парке Горького: «Салют», «Лабиринт», «Стройка» и предоставит юным посетителям еще больше возможностей для разнообразных игр.

Проект был реализован девелопером ПИК совместно с Центральным Парком имени М. Горького.