Овчинский: в Люблине появится дом по реновации

Внесены изменения в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) для возведения жилого дома по программе реновации в районе Люблино Юго-Восточного административного округа столицы, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройка разместится по адресу: ул. Люблинская, вл. 119.

«На земельном участке разместят жилой дом по программе реновации с предельной площадью 32 тыс. кв. м. Придомовую территорию благоустроят и озеленят: на ней появятся детские и спортивные площадки. Первые этажи будут предназначены для нежилых помещений, где смогут разместиться объекты торгового и бытового назначения», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Новостройка появится в зеленой части района с насыщенной социальной и спортивной инфраструктурой. Кроме социально значимых объектов — детсадов, школ, медучреждений, аптек и продуктовых магазинов, рядом находятся два крупных благоустроенных сквера с игровыми комплексами, уличными тренажерами, амфитеатрами и зонами для тихого отдыха.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в прошлом году новые квартиры по программе реновации получили более 48 тыс. москвичей.

До этого Сергей Собянин объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации.