Овчинский: в феврале «Макет Москвы» посетили более 23 тыс человек

Выставочный павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ в феврале посетили 23 583 гостя, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Рекордными днями для выставки стали праздничные выходные. В рамках тематической программы ко Дню экскурсовода и Дню защитника Отечества изучить архитектурный макет столицы пришли больше 6 тыс. человек.

«Интерес к выставочному пространству проявляется среди школьников и студентов. На каникулах павильон посетили более 1,5 тысячи учащихся в составе организованных групп из более чем 80 учебных заведений, а также около 250 студентов из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова, Университетского колледжа имени А. С. Грибоедова и других вузов. За месяц для них провели 50 обзорных и тематических экскурсий и более семи тысяч индивидуальных консультаций», — отметил Овчинский.

Информация о выставочном павильоне представлена во многих путеводителях, что делает его популярным среди туристов. За этот месяц «Макет Москвы» посетили гости из Ростова-на-Дону, Челябинска, Нижнего Новгорода и других городов России. У них была возможность изучить историю и архитектуру Москвы, посмотреть на столицу в миниатюре и увидеть тематические светотехнические представления на фоне самого детализированного макета города. Также в феврале выставку посетили гости из Индонезии, Колумбии, Китая, Индии, Беларуси, представители официальных делегаций Пакистана, КНДР и Лаоса.

Павильон «Макет Москвы» дает возможность за несколько минут изучить столицу с высоты птичьего полета, совершить виртуальный тур по главным достопримечательностям и ближе познакомиться с историей и архитектурой города.

Одна из главных отличительных особенностей макета заключается в его интерактивности. Так, каждый посетитель может сам управлять подсветкой отдельного здания, района, улицы или всего макета, менять дневное освещение на ночное и даже подсветить радугу и облака.

Посетить павильон «Макет Москвы» можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.

Ознакомиться с подробной информацией, посмотреть расписание светотехнических шоу, а также записаться на экскурсии можно на сайте www.maketmoskvy.ru, через мобильное приложение «Макет Москвы», по телефонам: +7 925 237-37-28; +7 (925) 237-37-29.