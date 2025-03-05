Овчинский: павильон «Макет Москвы» подготовил праздничную программу к Международному женскому дню

В честь Международного женского дня павильон «Макет Москвы» на ВДНХ приглашает гостей на специальную тематическую программу. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В честь празднования Международного женского дня в павильоне откроется фотоэкспозиция „Москва в женском прочтении“. Выставка посвящена 11 выдающимся женщинам и их достижениям в области архитектуры и градостроительства. Гости смогут узнать о развитии Москвы при Екатерине Великой, изучат, чьи скульптуры хранятся в крупнейших музейных собраниях России, кто инициатор создания Государственного концертного зала „Россия“ и многое другое», — отметил Овчинский.

8 и 9 марта в павильоне пройдут интерактивные экскурсии под названием «Женский вклад в развитие столицы». На них расскажут о выдающихся женщинах, которые внесли значительный вклад в архитектуру, искусство и градостроительство Москвы. Среди них — инженеры, скульпторы, меценаты и деятели культуры. Экскурсии будут проводиться в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10, участие бесплатное, регистрация не требуется.

В субботу, 8 марта, с 15:00 до 19:00 художники будут бесплатно рисовать портреты всех желающих. Для посетительниц также приготовили праздничные цветы. Дополнит программу тематическая викторина, которая пройдет в 13:10, 15:10, 17:10 и 19:10. Участники смогут проверить свои знания о Москве и получить памятные призы.

Традиционно гостей павильона ждут светотехнические шоу, демонстрирующие красоту и очарование столицы. Представления будут проходить каждые 30 минут с 11:00 до 19:30. Вход свободный, регистрация не требуется.

Павильон «Макет Москвы» — один из самых популярных на ВДНХ. С момента открытия его посетили более 2,5 млн человек. Главный экспонат — архитектурный макет города, который позволяет увидеть Москву с высоты птичьего полета и оценить ее планировку и архитектуру.

Павильон работает ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника. Вход свободный. Подробную информацию о мероприятиях, расписание светотехнических шоу и возможность записаться на экскурсии можно найти на сайте www.maketmoskvy.ru, в мобильном приложении «Макет Москвы» или по телефонам: +7 (925) 237-37-29 и +7 (925) 237-37-28.