Овчинский: павильон «Макет Москвы» на ВДНХ установил рекорд по посещаемости
За первый месяц текущего года павильон «Макет Москвы» на ВДНХ посетили более 36 тыс. человек, поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Это самый высокий январский показатель с момента открытия выставки. Уникальный макет города открыли в 2017 году.
«В январе этого года „Макет Москвы“ посетили более 36,8 тысячи человек. В 2024 году эта цифра превысила 28,8 тысячи гостей, а годом ранее достигла своего предыдущего пика — 32,3 тысячи. Таким образом, 2025 год стартовал с рекордными показателями. Выставочное пространство привлекает внимание жителей столицы и туристов не только благодаря детальной проработке зданий на макете, но и интерактивным возможностям, которые позволяют управлять подсветкой и рассматривать знаковые объекты города в 40-кратном увеличении», — прокомментировал Овчинский.
Рост посещаемости выставки связан с проводимыми здесь светотехническими шоу. Каждый день тут транслируется 10 тематических шоу: «Мегаполис Москва», «История Москвы», «Московские окна», «Лучший город земли», «Архитектурные стили», «Москва Булгакова», «Я шагаю по Москве», «Времена года», «Пушкин о Москве» и «Песни о Москве». В январе для гостей показали 471 представление с использованием широкоформатного бесшовного экрана, многоканальной звуковой системы и многоуровневой системы подсветки самого макета столицы.
Руководитель департамента уточнил, что «Макет Москвы» пользуется популярностью среди образовательных учреждений и иностранных делегаций. В январе его посетили свыше 2,6 тыс. учащихся из более чем 140 образовательных учреждений страны, а также 34 делегации из разных стран.
Посетить павильон «Макет Москвы» и воспользоваться его услугами можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.