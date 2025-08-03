Овчинский: операторы Единого контактного центра стали отвечать в 2 раза быстрее

Москвичи стали в два раза меньше тратить времени при обращении к специалистам Единого контактного центра (ЕКЦ) Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислава Овчинского, операторы стали отвечать быстрее, время ожидания в среднем составляет всего 12 секунд.

Овчинский отметил, что тысячи жителей Москвы ежедневно получают помощь в оформлении строительных документов и разрешений благодаря работе ЕКЦ. Этот центр стал важной частью столичного Градостроительного комплекса, обеспечивая простое общение между горожанами, застройщиками и городскими службами. Команда специалистов центра помогает быстро находить ответы на все вопросы, связанные со строительством в российской столице.

«Благодаря внедрению современных методов организации труда время ожидания ответа специалиста ЕКЦ сократилось с 20 секунд (или пяти-шести гудков) до минимального. Совершенствование работы Единого контактного центра – важная часть нашей стратегии по созданию комфортной и прозрачной среды для горожан. Мы стремимся к тому, чтобы каждый обратившийся получал быструю и квалифицированную помощь», – сообщил Овчинский.

Новая система «плавающей» маршрутизации помогла уменьшить время ожидания ответа в Едином контактном центре. Технология автоматически направляет запросы к свободным специалистам с учетом их профиля и занятости. В дополнение к этому, центр внедрил систему мгновенных оповещений. Благодаря ей руководители смен постоянно наблюдают за количеством звонков и быстро перенаправляют их между операторами, что позволяет избежать длинных очередей в Комплексе градостроительной политики и строительства.

Ежедневно операторы разбирают сложные случаи и анализируют нестандартные вопросы. Для быстрого поиска ответов на популярные запросы постоянно обновляется база знаний. Эти меры позволяют ЕКЦ Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы оставаться одним из лучших в городе, предоставляя качественный сервис как обычным гражданам, так и представителям бизнеса.

Обратиться в ЕКЦ можно по телефону: +7 (499) 401-01-01 с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, а также по электронной почте: help@str.mos.ru или через электронную форму на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы и портале «СтроимПросто». Кроме того, обратиться в Единый контактный центр Стройкомплекса можно, воспользовавшись услугой записи на онлайн-консультацию.