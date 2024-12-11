Овчинский: москвичи получат доступ к редким изданиям об архитектуре столицы

Для москвичей впервые откроется Библиотека архитекторов и урбанистов, фонду которой уже около 100 лет. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Ранее доступ к материалам библиотеки могли получить лишь представители отраслевых специализаций.

Овчинский подчеркнул, что церемония открытия Библиотеки архитекторов и урбанистов пройдет 14 декабря.

«Она длительное время имела статус ведомственной и была доступна только сотрудникам градостроительной отрасли, но теперь открыта для всех желающих. Уникальный фонд занимает 300 кв. м и насчитывает 50 тыс. экземпляров книг и журналов по архитектуре, градостроительству и урбанистике, среди которых есть собрание гелиогравюр Исаака Левитана начала прошлого века, очерки по истории Москвы середины 19-го века авторства И. Е. Забелина, гравюры И. Н. Павлова, изображающие московские дворики, которые были опубликованы в 1925 году, и многие другие уникальные издания», — отметил Овчинский.

Научно-техническую библиотеку с профильной литературой по искусству, градостроительству, архитектуре и урбанистике на иностранных и русском языках создали в 1930 году. На данный момент библиотека обладает уникальным фондом для студентов, специалистов и всех тех, кто интересуется городскими пространствами, их развитием и историей. Теперь библиотека предоставит доступ к редким изданиям всем желающим, даст возможность заказать подбор литературы у библиотекаря, а также посетить культурные и тематические мероприятия, с комфортом поработать в читальном зале.

Библиотека располагается по адресу: 2-я Брестская улица, д. 6. Подробный график работы библиотеки можно узнать по телефону: +7 (499) 250-35-82 (доб. 96937).