Овчина, норка, песец: россиянки массово скупают натуральные шубы

SHOT: более 133 тыс. натуральных шуб продали в РФ с начала года

Среди российских модниц вновь стали популярны натуральные шубы. С начала года они купили более 133 тыс. изделий из меха, сообщает SHOT со ссылкой на данные «Честного знака».

Россиянки приобретают шубы из овчины, норки, кролика, певца, лисы и нутрии. При этом еще несколько лет назад тренд был другим — жительницы РФ отдавали предпочтение изделиям из экоматериалов.

Эксперты объясняют возврат к натуральным шубам потребительскими предпочтениями — сейчас покупательницы снова выбирают классику и стремиться к эксклюзивности и подлинности. Сами россиянки уверяют, что такие изделия им нравятся своим качеством и долговечностью.

По данным специалистов, в последние годы в изготовлении натуральных шуб поменялись технологии — обработка меха стала более экологичной, что помогает уменьшить критику со стороны зоозащитников.

Между тем россиянки также массово скупают шапки, популярные в 1990-х. Такие изделия начали продавать в ЦУМе — цена за некоторые модели доходит до полумиллиона рублей.

