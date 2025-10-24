В ЦУМе начали продавать меховые шапки из 90-х за полмиллиона рублей

В Центральном универсальном магазине (ЦУМ) выставлены на продажу меховые шапки, пользовавшиеся популярностью в 1990-е. Цена за некоторые модели доходит до полумиллиона рублей, следует из данных на сайте универмага.

Так, российский бренд Victoria Kusenkova предлагает покупателям шапки из соболиного меха. При этом внутри они изготовлены из вискозы и полиэстера. По данным производителя, эти материалы не электризуют волосы.

За меховую шапку данного бренда придется выложить 572 тыс. рублей. Также в описании товара указано, что головной убор «легкий, исключительно теплый», а тонко выделанная пушнина с густым длинным ворсом придает шапке визуальный объем.

В середине октября сообщалось, что россиянки возродили тренд на меховые шапки, популярные в 1990-х. Спрос на такие товары увеличился в 2 раза.

