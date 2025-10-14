Как у бабушки: россиянки массово скупают шапки, популярные в 1990-х

В РФ девушки возродили тренд на шапки кубанки, которые массово носили в 1990-х. Спрос на такие товары из меха увеличился в 2 раза, сообщает SHOT .

Шапки кубанки снова обрели огромную популярность в России. Из-за этого цены на них во многих магазинах увеличились. Также спрос вырос на шапки-боярки и иные предметы из 1990-х.

Настоящие меховые кубанки уже стоят от 6 тыс. рублей. В 1990-е их цена была примерно такой же.

В те времена шапки кубанки носили в помещениях. Такой головной убор выделял девушек и придавал им статусности.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.