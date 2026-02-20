Отвлек от Эпштейна: Трамп распорядился опубликовать файлы об НЛО

сегодня в 19:11

Трамп поручил раскрыть документы об НЛО и внеземной жизни

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать публикацию материалов об НЛО и внеземной жизни после высказываний Барака Обамы о возможном существовании инопланетян, сообщает «Царьград» .

Дональд Трамп заявил, что распорядился запустить процесс рассекречивания правительственных документов, связанных с неопознанными летающими объектами и возможными контактами с внеземной жизнью. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Учитывая огромный интерес, я поручу министру войны и другим ответственным структурам начать процесс определения и публикации правительственных материалов, связанных с инопланетянами, внеземной жизнью, неопознанными летающими феноменами и неопознанными летающими объектами», — написал Трамп.

Тема НЛО ранее поднималась и Бараком Обамой. Бывший президент США заявлял, что допускает существование инопланетян, однако лично с ними не сталкивался. Он также отмечал интерес к информации о «Зоне 51».

Ряд аналитиков связывает активизацию темы НЛО с продолжающимся скандалом вокруг дела финансиста Джефри Эпштейна и обсуждением возможной публикации связанных с ним материалов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.