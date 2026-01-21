Отсыпающихся на выходных россиян начнут будить колокольным звоном в 8 утра

Парламент Санкт-Петербурга окончательно принял поправки в городской закон о тишине. Новые правила легализуют утренний колокольный звон в выходные и праздничные дни, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Согласно обновленному законодательству, храмы всех официально зарегистрированных религиозных конфессий теперь могут беспрепятственно звонить в колокола в нерабочие дни. Поправки устанавливают четкие временные рамки: шум, создаваемый религиозными организациями, разрешен в выходные и праздники с 08:00 до 12:00.

Как пояснил депутат петербургского Заксобрания Денис Четырбок, прежняя редакция закона создавала юридический парадокс: ночные религиозные службы были полностью легальны, в то время как утренний колокольный звон в выходной день формально мог быть расценен как нарушение тишины.

Примечательно, что за все время действия прошлого закона ни одно религиозное учреждение Северной столицы ни разу не было оштрафовано за шум из-за колокольного звона.

