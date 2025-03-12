Отслеживать уровень воды в реках Коломны помогают видеокамеры и умные датчики

Сотрудники «Центра ЧС» городского округа Коломна продолжают ежедневный мониторинг уровня воды в реках Коломны и Озер — несмотря на то, что высокое половодье этой весной маловероятно. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На сегодняшний день уровень воды на Москве-реке ниже летнего на 1 метр 20 сантиметров», — отметил директор «Центра ЧС» Олег Чекаленкин.

Отслеживать уровень воды спасателям помогают видеокамеры системы «Безопасный регион» и умные ультразвуковые датчики, способные в режиме реального времени передавать не только сигналы, но и фотографии.

Камеры «Безопасного региона» в округе установлены на всех городских пляжах и у всех мостов. Датчики подъема уровня воды — у Митяевского моста на Москве-реке и в деревне Малое Уварово на реке Коломенке.

Ультразвуковые датчики каждый час отслеживают подъем уровня воды. Информацию в виде графика и фотографий в режиме реального времени принимает дежурная смена «Центра ЧС». При достижении водой установленных контрольных отметок аппаратура направляет особый предупредительный сигнал.

Автоматика настроена так, что если подъем воды идет интенсивно, то промежуток времени между замерами сокращается — но этой весной подобных ситуаций на реках еще не возникало.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что юго-восточные округа региона, в частности Луховицы, оказались подвержены подтоплениям, властям необходимо усилить работу по устранению соответствующих проблем.