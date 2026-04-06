сегодня в 22:36

Оценку за поведение в школах России сделают трехбалльной

Оценка за поведение в российских школах будет трехбалльной — «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Об этом заявила заместитель министра просвещения России Ольга Колударова, сообщает ТАСС .

По ее словам, во время апробации рассматривались три системы. В их числе двухуровневая («зачет»/«незачет»), трехуровневая и пятиуровневая.

Самой успешной признана трехуровневая — она показала лучшую воспроизводимость, гибкость, профилактический потенциал, прозрачность и оптимальную дифференциацию.

Ведомство на данный момент уже подготовило проект приказа с изменениями, которые устанавливают требования к оценке поведения по новой системе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.