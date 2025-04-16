Отряд поисковиков из Химок открыл всероссийскую «Вахту памяти»

Торжественная церемония прошла в Центральном парке «Патриот». Вместе с химчанами участие в ней приняли свыше 1100 человек, 230 из них — жители разных уголков нашей страны.

«Для нас большая честь принимать участие в открытии нового поискового сезона. Для ребят такие площадки становятся местом для поиска единомышленников и новых друзей. Здесь они обмениваются опытом друг с другом», — подчеркнул руководитель военно-поискового отряда «Страж» отделения патриотического воспитания «Восход» Илья Дробышев.

В прошлом сезоне подмосковные поисковики провели более 380 экспедиций в местах сражений Великой Отечественной войны, 94 из них — в Московской области.

Всероссийская «Вахта Памяти — 2025» организована Минобороны России совместно с Правительством Московской области, а также при поддержке Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и Фонда содействия национальным проектам.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.