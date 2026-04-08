Отправить уведомление: как противостоять сбору данных в соцсетях
Пользователь может послать соцсети уведомление о запрете передачи персональных данных третьим лицам. Так человек сможет защитить информацию о себе и свой контент, сообщил РИАМО руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин.
Сбор персональных данных можно ограничить в рамках федерального законодательства. Практически запретить невозможно, поскольку все данные находятся в открытом доступе.
«При регистрации на различных платформах в пользовательском соглашении указывается, что данные могут быть переданы партнерам, в том числе для сбора, аналитики, формирования рекламных предложений и прочее», — заявил Костин.
Он подчеркнул, что ограничить доступ возможно. Для этого нужно направить платформе уведомление о запрете передачи персональных данных.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.