Отозвать всю коллекцию: дизайнеры обвинили бренд «Твое» в воровстве принтов

Свыше 1 млн рублей требуют у бренда одежды «Твое» российские дизайнеры, которые обвиняют магазин в воровстве принтов для новой коллекции, сообщает «SHOT проверка» .

В конце января бренд показал новую коллекцию Russian Vibes. В компании отметили, что вдохновились русской культурой и узнаваемыми визуальными кодами. Но принты на одежде узнали также авторы работ. После этого художники обвинили бренд в откровенном плагиате. О воровстве заявили минимум два автора.

На принтах свои работы узнала художница Яна Антонова. На футболках «Твое» практически полностью скопирована ее картина. Специалист создавала коллекцию футболок с таким же визуалом в коллаборации с дизайнерским брендом одежды в 2023 году.

Еще о воровстве совей работы заявил московский художник Максим Алибеков. Картину «Коды России» он разместил в начале июня 2025 года. И она же внезапно появилась на футболках бренда.

Дизайнеры хотят направить досудебные претензии компании. Алибеков попросил восстановить его авторство. А Антонова хочет, чтобы бренд убрал всю коллекцию из продажи и компенсировал материальный ущерб в размере свыше 1 млн рублей.

