Оторвался тромб в члене: качок в Тольятти умер после жесткой мастурбации

Стероидный качок умер в Тольятти из-за грубой мастурбации — у него оторвался тромб в половом органе, сообщает Mash .

34-летний мужчина много времени проводил в тренажерном зале. Чтобы ускорить рост мышц, спортсмен колол себе стероиды, которые повысили риск закупорки сосудов. В итоге это привело его к гибели.

Мужчину доставили в реанимацию с септическим шоком после жесткой мастурбации. Кровь практически не сворачивалась, уровень тромбоцитов был критически низким. Половой орган спортсмена приобрел синий цвет.

Медики стабилизировали состояние пациента, но затем ему стало хуже. Спасти мужчину не удалось. У него остались жена и двое детей.

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