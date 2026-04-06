Отмена виз с Саудовской Аравией: эксперт объяснила, когда реально ехать

С 11 мая между Россией и Саудовской Аравией вступает в силу соглашение об отмене туристических виз, однако основного турпотока стоит ждать не раньше октября — из-за летней жары и нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. При этом взаимный безвиз серьезно поможет бизнесу, которому теперь станет проще проводить личные переговоры, заявила РИАМО эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке, руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Кристина Танцюра.

По словам эксперта, несмотря на то что соглашение об отмене виз вступает в силу уже в мае, российским туристам не стоит торопиться с поездками.

«В мае, июне, июле, августе и сентябре еще очень жарко в Саудовской Аравии, и вряд ли российские туристы туда захотят полететь. Но с октября месяца — вполне, и, вполне возможно, что к этому времени ситуация на Ближнем Востоке уже успокоится», — пояснила Танцюра.

Она выразила уверенность, что направление будет востребовано у россиян.

«То, что происходит на Ближнем Востоке, не будет происходить вечно. Кроме того, Саудовская Аравия — очень интересная страна с необычной культурой и очень красивой природой. Поэтому можно ожидать увеличения туристического потока», — добавила эксперт.

Особую выгоду от отмены виз, по мнению Танцюры, получит бизнес. Она напомнила, что деловые отношения между Россией и Саудовской Аравией активно развиваются, а королевство открывает интересные возможности для российских компаний по релокации или оптимизации бизнеса.

«Для бизнесменов это очень удобно. Такое решение даст возможность проведения личных переговоров с обеих сторон», — резюмировала руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива АЭИ.

Соглашение России и Саудовской Аравии об отмене визового режима вступит в силу 11 мая, сообщила пресс-служба МИД РФ.