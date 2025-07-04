Открытый выездной прием жителей пройдет в Лыткарине 10 июля

Жителей городского округа Лыткарино приглашают на открытый прием в формате «выездная администрация». Для удобства коллективов градообразующих предприятий очередная встреча состоится 10 июля в 17:00 в Доме культуры «Центр молодежи» по адресу: ул. Парковая, д. 16, что позволит работникам принять участие в «выездной администрации» сразу после окончания рабочего дня — по пути домой, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Лыткаринцы смогут адресно задать вопросы заместителям главы администрации и руководителям подведомственных организаций, представителям МосОблЕИРЦ, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, региональных ведомств, а также, при необходимости, оформить обращение в письменной форме.

«Уважаемые Лыткаринцы, приглашаю вас на „выездную администрацию“. Ваши инициативы помогают сделать наш город комфортнее», — отметил глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.

Встреча жителей с чиновниками станет уже 13-й с начала года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.