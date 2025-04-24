Открытый урок «История успеха» прошел для школьников Балашихи

В рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», управлением инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации городского округа Балашиха организован цикл открытых уроков для учащихся профильных 10-11 классов с приглашением предпринимателей на тему «История успеха». 24 апреля в МАОУ «Гимназия № 3» Балашихи с ребятами встретился соучредитель ООО «Релитон» Роман Зонтов и руководитель детского центра «Маленький Гений», основатель семейной школы «Новое поколение» Ольга Володина, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Роман Зонтов рассказал о своем обучении в строительном университете, о профессиональном становлении в сфере проектирования, о поиске своей ниши. Поделился опытом создания компании, взлетах и падениях, о своем любимом, хоть и маленьком детище — производстве мебели из фанеры.

Обозначил планы по развитию своего бизнеса в сфере проектирования медицинских центров. Подчеркнул, что ключом к успеху в бизнесе являются не только профессиональные знания, но и упорство, настойчивость и умение создать сплоченную команду единомышленников.

Ольга Володина рассказала ребятам о своей успешной карьере в найме, о первых шагах в выстраивании социального бизнеса. Ответила на вопросы ребят о своем отношении к бизнеспартнерам и кредитованию. Отметила, что создание и развитие собственной школы стало для нее не только способом самореализации, но и возможностью внести вклад в будущее подрастающего поколения. Ольга упомянула о своем стремлении к масштабированию бизнеса и планах на открытие нового для себя направления — производства пищевой продукции. Призналась ребятам, что постоянно вкладывается в собственное развитие.

Встреча прошла в формате живого диалога, ребята смогли задать интересующие их вопросы и получить ценные советы.

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