Открытый турнир по бадминтону и мастер-класс по тхэквондо пройдут в Кашире

9 августа в городском парке Каширы пройдет масштабный спортивный фестиваль, посвященный Всероссийскому дню физкультурника. Этот праздник отмечают не только профессиональные спортсмены, но и каждый, кто регулярно занимается физкультурой или увлекается каким-либо видом спорта, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Этот день объединяет людей, которые искренне любят спорт. Одни занимаются им профессионально, добиваются высоких результатов, становятся гордостью городского округа Кашира, другие с его помощью сохраняют и укрепляют здоровье, совершенствуя свой физический потенциал. Ждем всех в нашем любимом парке», — поделилась директор городского парка Олеся Кожадей.

Мероприятие проводится в рамках областной программы «Лето в Подмосковье» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.