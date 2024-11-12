Открыты вакансии в сфере благоустройства в Химках

В городском округе Химки открыты вакансии в сфере благоустройства. Требуются сотрудники на руководящие должности, а также специалисты и эксперты сферы ЖКХ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В дирекции жилищно-коммунального хозяйства открыты вакансии начальника отдела РСО, эксперта, консультанта и главного специалиста по работе с населением. «Жилищник» примет в свою команду бухгалтеров, инженеров, юристов, специалистов по охране труда, начальника ресурсного отдела и дворников. Кроме того, открыты более 100 вакансий в «Объединенном городском хозяйстве». Требуются водители категории С, трактористы, дворники, пильщики и рабочие зеленого хозяйства.

Откликнуться на вакансию можно на платформах Hh, Joblab, Avito и Trudvsem или напрямую отправить резюме работодателю на почту: hr_manager@admhimki.ru. Также договориться на собеседование можно по номеру +7 (495) 572-25-12, добавочный 355.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.