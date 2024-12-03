Открытое первенство по тяжелой атлетике в Видном посетили 70 спортсменов

В подмосковном городе Видное на базе спортивного клуба «Богатырь» прошло открытое первенство Ленинского городского округа и турнир «Золотой Олимп» по тяжелой атлетике. В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов из Москвы, Видного, Люберец и Подольска, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Победа наших спортсменов — это не только награды и медали, но и свидетельство преданности делу и стремления к совершенству. Благодарим всех тренеров за профессионализм и поддержку, а участников за решимость и командный дух. Впереди новые вершины и достижения. Будем и дальше продолжать работать, и показывать достойные результаты», — сказал мастер спорта России, тренер спортивной школы «Олимп» Александр Захаров.

Спортсмены из Ленинского городского округа одержали победу во многих категориях, а мастер спорта России Александр Степанов выиграл кубок абсолютного первенства среди всех участников, подняв 130 кг. Победителей определяли по наибольшему поднятому весу рывка и толчка, их награждали кубками, медалями и грамотами.

На сегодняшний день в спортивном клубе «Богатырь» занимаются порядка 150 человек, из них около 40 мастеров спорта России и мастер спорта международного класса. За время работы воспитанниками были достигнуты огромные результаты. Из стен спортивного клуба вышли: победитель первенства Европы по тяжелой атлетике 1995 года Андрей Марков, серебряный призер юношеских Олимпийских игр 2014 года и серебряный призер первенства мира 2015 года Светлана Щербакова, серебряный и бронзовый призер первенства Европы 2015 и 2019 годов Ирина Фурдик, серебряный призер первенства Европы 2018 года Наталья Щеголева, серебряный призёр первенства Европы 2021 года и рекордсменка России в рывке Фурдик Александра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.