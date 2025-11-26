Открытие Рождественских образовательных чтений прошло в Павлововском Посаде

25 ноября глава Павлово‑Посадского городского округа Денис Семенов принял участие в открытии Рождественских образовательных чтений Балашихинской епархии, которое прошло в ДК «Павлово‑Покровский». Тема чтений в этом году — «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие реализуется во взаимодействии с Балашихинской епархией и Павлово‑Посадским благочинием; в округе регулярно проводятся практические проекты — конкурсы, встречи и образовательные программы — направленные на духовное и нравственное воспитание молодёжи. Глава отметил, что это направление поддерживается на федеральном и региональном уровнях.

В рамках открытия Рождественский чтений, одним из ключевых выступлений стала лекция профессора Московской духовной академии Алексея И. Осипова, а также концерт Национального Академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова.

Современная информационная среда предъявляет обществу общую задачу — помочь детям ориентироваться в потоке информации, сохранить нравственные ориентиры и прививать уважение к традициям.

Денис Семенов выразил благодарность: его Преосвященству епископу Балашихинскому и Орехово‑Зуевскому Николаю; депутату Государственной Думы Геннадию Олеговичу Панину; депутату Мособлдумы Линаре Раимовне Самединовой; Павлово‑Посадскому благочинию во главе со священником Александром Анохиным; а также ветеранам, учителям, воспитателям и наставникам за вклад в воспитание уважения к Родине, её истории и культуре.

Глава призвал продолжать совместную работу по воспитанию добрых, честных и ответственных граждан.

