Открытие Рождественских чтений состоялось в Ленинском округе

В Детской школе искусств города Видное дали старт региональному этапу XXXIII Международных и XXII Московских областных Рождественских образовательных чтений на тему «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений», сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«В нашем быстро меняющемся мире важность образования трудно переоценить. Но образование должно быть не просто передачей знаний, это воспитание личности, формирование морали и духа. Речь идет о воспитании нового поколения, духовные основы — это тот фундамент, на котором строится будущее нашей страны», — сказал глава городского округа Станислав Каторов.

В мероприятии приняли участие управляющий Подольской епархией Русской Православной Церкви архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, Благочинный Видновского церковного округа Иеромонах Софроний Горохольский, старший преподаватель Сретенской духовной академии, писатель, миссионер Протоиерей Олег Стеняев, священнослужители Подольской Епархии, делегации общеобразовательных организаций во главе с директорами. В заключении для всех гостей мероприятия творческие коллективы подготовили концертные номера.

Ежегодные творческие конкурсы, классные часы, педагогические советы, просмотры кинофильмов с последующим обсуждением, диспуты, родительские собрания и многое другое будут проведены на территории Ленинского городского округа управлением образования совместно с Видновским благочинием в рамках Чтений, которые будут проходить до конца 2024 года.

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