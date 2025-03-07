Открытие чемпионата «Профессионалы» по английскому языку прошло в Подмосковье

В Истринском профессиональном колледже — филиале Государственного гуманитарно-технологического университета состоялась церемония открытия региональной площадки чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Преподавание английского языка в дистанционном формате». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Директор колледжа Екатерина Унтилова обратилась к участникам с приветственным словом. Она пожелала им достижения целей и успешных результатов. Главный эксперт компетенции, Екатерина Данильченко, рассказала о специфике конкурса и разъяснила порядок проведения конкурсных испытаний.

В региональном этапе чемпионата принимают участие Лагвилава Русико и Бубела Анастасия из Истринского профессионального колледжа, а также Михаил Комиссаров и Анастасия Кукушкина из Дмитровского техникума, Алиса Самсонова и Кристина Пеняева из Зарайского педагогического колледжа — филиала Государственного социально-гуманитарного университета.

«Желаем участникам удачи в преодолении конкурсных испытаний! Уверены, что этот опыт будет способствовать достижению новых целей в вашей профессиональной деятельности!» — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.