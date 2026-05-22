Открытая тренировка в «Заречье» собрала активных подольчан старшего поколения

21 мая группа любителей скандинавской ходьбы «Радость движения» клуба «Активное долголетие» под руководством тренера Владимира Васильева начала занятие на улице и продолжила его в зале Физкультурно-спортивном Комплексе «Заречье» города Подольска, чтобы укрыться от жары. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Тренер внедрил специальную облегченную методику для старшего поколения: активную разминку и суставную гимнастику провели прямо сидя на стульях — это так называемая «офисная гимнастика».

В обычное время участники занимаются со скандинавскими палками. Почему это важно для здоровья и чем полезна скандинавская ходьба именно для старшего поколения?

Ключевые плюсы:

снижает нагрузку на суставы и позвоночник — опора на палки уменьшает ударную нагрузку при ходьбе;

тренирует сердце и сосуды, снижает риск гипертонии;

помогает контролировать уровень сахара и вес;

улучшает координацию и равновесие, сохраняет подвижность суставов и мышечный тонус.

По данным ВОЗ, взрослым людям рекомендуется не менее 150 минут умеренной нагрузки в неделю. Скандинавская ходьба — один из самых безопасных и эффективных видов активности для старшего поколения.

Присоединиться к открытым занятиям тренера, которые проходят в скверах, парках и спорткомплексах округа, может любой желающий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.